نادي الإبل يعتمد فحص عينة الوبر للكشف عن الهرمون في "مهرجان الملك عبدالعزيز"

أعلن نادي الإبل اعتماد فحص عينة الوبر للكشف عن الهرمون في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، التي تنطلق فعالياتها في شهر ديسمبر المقبل.
ويأتي ذلك تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في دعم قطاع الإبل وما يخدم الموروث الوطني الأصيل، واستمرارًا لنهج نادي الإبل في نسخ المهرجان السابقة للحد من مظاهر العبث وتعزيز النزاهة.
وأوضح الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، أن النادي سيعتمد فحص عينة الوبر للكشف عن الهرمون في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 10 للفئات التالية:
الفردي جل – جميع الألوان
الفردي دق – جميع الألوان
شلفا ولي العهد – جميع الألوان
الرؤيا – جميع الألوان
ويهدف نادي الإبل إلى تحقيق تطلعات ملاك الإبل في إنجاح فعاليات المهرجان، وحثهم على المنافسة في هذا الحدث العالمي الذي يُقام سنويًا في صياهد رماح.