نادي الإبل يعتمد فحص عينة الوبر للكشف عن الهرمون في "مهرجان الملك عبدالعزيز"

ويأتي ذلك تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في دعم قطاع الإبل وما يخدم الموروث الوطني الأصيل، واستمرارًا لنهج نادي الإبل في نسخ المهرجان السابقة للحد من مظاهر العبث وتعزيز النزاهة.