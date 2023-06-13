إطلاق 11 مبادرة تُعنى بإثراء ثقافة رواد مكتبة الحرم خلال موسم حج هذا العام

بدأت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تنفيذ (11) مبادرة لموسم حج هذا العام (1444هـ)، امتدادًا لأربعة مسارات تنفيذية هي: (مسار اثراء تجربة ضيفات الرحمن الثقافية، والبحث العلمي، وكفاءة الموارد البشرية، والطفل)، وستقام المبادرات داخل مكتبة الحرم المكي الشريف وخارجها، وذلك انطلاقاً من حرص الوكالة واهتمامها بكل ما يُعنى بإثراء ثقافة رواد المكتبة من خلال ما تحتويه من كنوز معرفية وأوعية معلومات مختلفة.
وأوضحت وكيل الرئيس العام للمكتبات والشؤون الثقافية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي؛ أن مسار إثراء تجربة ضيفات الرحمن الثقافية تشمل خمس مبادرات، هي: "مبادرة إسعاد ضيفات الرحمن، وسفراء، ورَحُبت، ولبيك اللهم، ومعرض مكتبة الحرم المكي الشريف".
فيما ذكرت الدعدي؛ أن مسار البحث العلمي يشمل مبادرتَيْن وهما: "منسك البحثية، وبصمة كفيف البحثية"، أما مسار كفاءة الموارد البشرية فيشمل ثلاث مبادرات: "مبادرة وذكر، وأضحى مبارك، وبحفاوة"، ومسار الطفل يشمل "مبادرة نسك".
وقالت الدعدي؛ إن تقديم مثل هذه المبادرات يأتي انطلاقًا من واقع المسؤولية بنشر الوعي الثقافي والمشاركة المجتمعية باعتبار المكتبة والكتاب منبعاً للثقافة والمعرفة وإثراء الإبداع، وتقديم الأنشطة والبرامج التي تثري الفرد والمجتمع بشرائحه كافة.
واختتمت الدعدي؛ بشكر الله -سبحانه وتعالى- على توفيقه، ثم شكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على دعمه الدائم والمستمر.