إطلاق 11 مبادرة تُعنى بإثراء ثقافة رواد مكتبة الحرم خلال موسم حج هذا العام

بدأت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تنفيذ (11) مبادرة لموسم حج هذا العام (1444هـ)، امتدادًا لأربعة مسارات تنفيذية هي: (مسار اثراء تجربة ضيفات الرحمن الثقافية، والبحث العلمي، وكفاءة الموارد البشرية، والطفل)، وستقام المبادرات داخل مكتبة الحرم المكي الشريف وخارجها، وذلك انطلاقاً من حرص الوكالة واهتمامها بكل ما يُعنى بإثراء ثقافة رواد المكتبة من خلال ما تحتويه من كنوز معرفية وأوعية معلومات مختلفة.