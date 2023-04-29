إجلاء 65 إيرانياً من السودان إلى جدة

وأوضح كنعاني؛ في بيانه قائلاً: "منذ بداية الاضطرابات في السودان، وضعت وزارة الخارجية الإيرانية مسألة الإجلاء الطارئ لـ 65 إيرانياً يعيشون هناك على جدول أعمالها، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تمّ نقل مواطنينا من الخرطوم بشكلٍ آمن إلى مدينة بورتسودان ومن هناك تمّ نقلهم إلى ميناء جدة".