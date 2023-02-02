"التجارة" تُشهِّر بمدير منشأة نظمت تخفيضات غير مرخصة

شهرت وزارة التجارة بمسؤول عن منشأة تختص في تجارة الملابس الرجالية بمحافظة صبيا بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وارتكاب مخالفة الإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص.