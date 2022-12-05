"ناسا" تشيد بالباحثة بجامعة جازان "وفاء زكري" لاكتشافها نجمَيْن بـ"كوكبة الجبار"

وتفصيلاً، أوضحت الدكتورة وفاء زكي أن البحث قاد لاكتشاف نجمَيْن من أصل ٣ نجوم من الفئة صفر، موجودة في السحابة الجزيئية أورايون (كوكبة الجبار)؛ إذ تم التوصل لمعدل انفجار محتمل لأصغر النجوم مرة كل 400 عام تقريبًا. موضحة أن كل انفجار يستمر ما يقارب 15 عامًا، وأن مفهوم النجوم فئة صفر يعني: النجوم حديثة الولادة، وهي أصغر النجوم سنًّا في مرحلة التكوُّن والتشكُّل حتى تصبح نجمًا مكتملاً.