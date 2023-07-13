"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشمالية والرياض والشرقية ونجران ومكة والمدينة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، نجران)، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.