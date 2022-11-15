"اليوسف" يدشن مركز إدارة العمليات القضائية

ويُعنى مركز إدارة العمليات القضائية في ديوان المظالم باستقبال الدعاوى والطلبات لدى المحاكم الإدارية بجميع مناطق المملكة كافة وجميع مراحل التقاضي، ومعالجتها بدقة وعناية على مدار اليوم، بالإضافة إلى توحيد إجراءات متابعة الطلبات والدعاوى وتسليم الأحكام؛ والرد على استفسارات المستفيدين، وفق أفضل الممارسات في هذا الشأن بهدف تعزيز جودة الإجراءات القضائية لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الخدمات.