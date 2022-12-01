عملية منظار استمرت 30 دقيقة تُنقذ طفلًا بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

أنهى فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، معاناة طفل (3 سنوات)، بعد عملية منظار ناجحة، لإزالة كتلة لحمية كبيرة الحجم بلغ طولها 35 ملم في القولون، وتسببت في نزيف سفلي دائم أدى إلى هبوط مستويات نسبة الهيموجلوبين من 14 إلى 8.
وقال رئيس الفريق الطبي المعالج: جاء الطفل إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب محولًا من أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة، وبيّنت الفحوصات الطبية التي خضع لها وجود زائدة لحمية كبيرة الحجم بالقولون، وتمت معاينة المريض في الطوارئ وفي عيادة الجهاز الهضمي والكبد؛ حيث قام الاستشاريون بتقييم حالته وإمكانية إزالة الكتلة عن طريق المنظار السفلي، وبعد التأكد من ذلك أُخضع لعملية تدخل محدود، تمت فيها إزالة الكتلة بشكل كامل ودقيق، عن طريق المنظار السفلي والقاطع الكهربائي، مع الحقن الموضعي، واستخدام وسائل منع النزيف بنجاح دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية، واستمرت العملية لنحو 30 دقيقة فقط، ومضت ولله الحمد دون أي مضاعفات، وفقًا للخطة العلاجية، وتحسنت حالة الطفل عقب العملية وغادر المستشفى في نفس اليوم وهو بحالة صحية جيدة.
وقال رئيس الفريق الطبي المعالج: تعتبر هذه الحالة نادرة بالنظر إلى صغر عمر المريض الذي لم يتجاوز الثالثة، وكبر حجم الكتلة التي بلغ طولها 35 ملم وعرضها 25 ملم؛ مضيفًا أن نجاح العملية جنّب هذا الطفل الكثير من المضاعفات الطبية الوخيمة، التي كان من الممكن أن تؤدي إلى وفاته لا سمح الله بسبب النزف المستمر؛ مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد استكمالًا للنجاحات الطبية الكبيرة التي ظل المستشفى يحققها.