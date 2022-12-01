عملية منظار استمرت 30 دقيقة تُنقذ طفلًا بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وقال رئيس الفريق الطبي المعالج: جاء الطفل إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب محولًا من أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة، وبيّنت الفحوصات الطبية التي خضع لها وجود زائدة لحمية كبيرة الحجم بالقولون، وتمت معاينة المريض في الطوارئ وفي عيادة الجهاز الهضمي والكبد؛ حيث قام الاستشاريون بتقييم حالته وإمكانية إزالة الكتلة عن طريق المنظار السفلي، وبعد التأكد من ذلك أُخضع لعملية تدخل محدود، تمت فيها إزالة الكتلة بشكل كامل ودقيق، عن طريق المنظار السفلي والقاطع الكهربائي، مع الحقن الموضعي، واستخدام وسائل منع النزيف بنجاح دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية، واستمرت العملية لنحو 30 دقيقة فقط، ومضت ولله الحمد دون أي مضاعفات، وفقًا للخطة العلاجية، وتحسنت حالة الطفل عقب العملية وغادر المستشفى في نفس اليوم وهو بحالة صحية جيدة.