"حساب المواطن": تسجيل الابن كفرد مستقل يجعله تابعاً "غير مؤهل" لدى رب الأسرة

وأضاف حساب خدمة المستفيدين؛ التابع للبرنامج، رداً على استفسار أحد المتابعين، حول -قيامه بالتسجيل بشكلٍ منفرد في البرنامج رغم وجوده في سجل والده كتابعٍ مستفيد-، أنه ستتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى من دون احتساب الابن المسجّل حديثاً بشكلٍ منفرد.