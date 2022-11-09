"حساب المواطن": تسجيل الابن كفرد مستقل يجعله تابعاً "غير مؤهل" لدى رب الأسرة

أكّد برنامج حساب المواطن أنه في حال تسجيل الابن كفردٍ مستقلٍ في البرنامج سوف يعتبر تابعاً "غير مؤهل" لدى رب الأسرة.
وأضاف حساب خدمة المستفيدين؛ التابع للبرنامج، رداً على استفسار أحد المتابعين، حول -قيامه بالتسجيل بشكلٍ منفرد في البرنامج رغم وجوده في سجل والده كتابعٍ مستفيد-، أنه ستتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى من دون احتساب الابن المسجّل حديثاً بشكلٍ منفرد.
وتابع، أما للابن المسجّل حديثاً، ففي حال انطباق معايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم، ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية. http://portal.ca.gov.sa