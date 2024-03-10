"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بشهر رمضان المبارك

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي كافة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
ودعا "العثيم" المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية وكل شعوب العالم بالخير والسعادة وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين وأن يمتعهما بالصحة والعافية وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.