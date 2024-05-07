التحالف الإسلامي يستقبل وفد وزارة الدفاع الإسبانية لبحث تعزيز العمل التكاملي

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم, وفداً من وزارة الدفاع بمملكة إسبانيا يرأسهم الجنرال باولينو غارسيا دييغو ـ مستشار الأمين العام للسياسة الدفاعية للدبلوماسية الدفاعية بوزارة الدفاع الإسبانية.
وكان في استقبالهم مساعد القائد العسكري في التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن عبدالله بن حامد القرشي.
وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العمل التكاملي في محاربة الإرهاب، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على إيجاز عن التحالف الإسلامي والجهود التي يقوم عليها في تنسيق الجهود الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب بمجالاته المختلفة، الفكرية والإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية.
وشاهد الوفد خلال الزيارة أحدث إصدارات التحالف المعنية بعمليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في رصد وتحليل ومتابعة الجماعات المتطرفة حول العالم.