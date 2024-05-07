التحالف الإسلامي يستقبل وفد وزارة الدفاع الإسبانية لبحث تعزيز العمل التكاملي

وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العمل التكاملي في محاربة الإرهاب، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على إيجاز عن التحالف الإسلامي والجهود التي يقوم عليها في تنسيق الجهود الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب بمجالاته المختلفة، الفكرية والإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية.