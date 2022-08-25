"أمانة حائل" تضبط عمالة تجفف وتخزن الطماطم في بيوت مهجورة

وأشارت أمانة منطقة حائل في بيان لها إلى أن الفرق الرقابية الميدانية التابعة لها ضبطت عددًا من المنازل "بيوت طين" مهجورة تم استخدامها من قبل عمالة وافدة لتخزين الخضراوات وتجفيفها بطرق غير صحية؛ استعدادًا لتعبئتها وبيعها بالأسواق، كما تم ضبط عدد من البيوت تم استخدامها كمساكن غير مصرحة وعشوائية.