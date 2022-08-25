"أمانة حائل" تضبط عمالة تجفف وتخزن الطماطم في بيوت مهجورة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بحائل، مقطع فيديو وثقه مواطنون، يظهر من خلاله تجفيف العمالة الوافدة للطماطم بطريقة غير صحية، وبيوت طينية مهجورة وغير نظيفة.
وأشارت أمانة منطقة حائل في بيان لها إلى أن الفرق الرقابية الميدانية التابعة لها ضبطت عددًا من المنازل "بيوت طين" مهجورة تم استخدامها من قبل عمالة وافدة لتخزين الخضراوات وتجفيفها بطرق غير صحية؛ استعدادًا لتعبئتها وبيعها بالأسواق، كما تم ضبط عدد من البيوت تم استخدامها كمساكن غير مصرحة وعشوائية.
وأكدت الأمانة في بيانها أن ذلك جاء خلال حملة رقابية شاملة لبلدية وسط مدينة حائل لأماكن ومواقع بيوت طينية مهجورة آيلة للسقوط يتمركز فيها المخالفون لتخزين وتجفيف الخضراوات في بيئة تفتقر لأدنى مقومات النظافة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع وجود تراكمات من المخلفات بشكل كبير.
وأضافت أنه تمت مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات.