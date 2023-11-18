"الممطرة الرابعة" تنطلق غداً.. "أجواء الـ 36 ساعة المقبلة" يقرأها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن النماذج العددية للطقس تشير إلى بدء الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ، مع حلول الساعات الأولى لفجر غد الأحد.
وأوضح "الحصيني"، أنه متوقع خلال الـ36 ساعة القادمة من الساعات الأولى لفجر غد الأحد إلى مساء اليوم نفسه، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول.
وأضاف: "البداية شرق منطقة المدينة ثم أجزاء من حائل وغرب القصيم وأجزاء من مناطق مكة وعسير والباحة وجازان ثم محافظات الرياض الغربية ثم عموم القصيم ثم محافظات الرياض الشمالية ثم شمال الشرقية والصمان وشرق الحدود الشمالية ثم الكويت فالعراق.
وتابع ،عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "تمتد الامطار -إن شاء الله- الى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن، وتظل هذه توقعات حتى تقع والله أعلم".