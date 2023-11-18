"الممطرة الرابعة" تنطلق غداً.. "أجواء الـ 36 ساعة المقبلة" يقرأها "الحصيني"

وأوضح "الحصيني"، أنه متوقع خلال الـ36 ساعة القادمة من الساعات الأولى لفجر غد الأحد إلى مساء اليوم نفسه، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول.