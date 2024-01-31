مفتي المملكة يتسلّم تقرير العلاقات العامة والإعلام لـ"الرئاسة" وينوه بحجم الجهود

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه مدير العلاقات العامة والإعلام أحمد يحيى النجعي، ومدير الشؤون الاعلامية أنس البراهيم، حيث تسلّم نسخة من (تقرير العلاقات العامة والإعلام للعام 2023م).
واستمع سماحته لشرح وافٍ حول التقرير، وخطط الإدارة، ومنهجيات العمل الإعلامي الذي تقوم به، وجهودها لرصد وتغطية كل المنجزات والأحداث والمناسبات للرئاسة، ومن ذلك ما شمله التقرير السنوي الذي رصد أكثر من (3450) من الزيارات اليومية لمكتب سماحة المفتي، وأرشفة (46488) معاملة، وتسليم (8533) صحيفة ومجلة، و(365) ملفًا إعلاميًا يوميًا، ونشر (956) تغريدة في منصة إكس، و(160) مقطع فيديو في منصة "يوتيوب"، بالإضافة لمشاركات الإدارة في جميع الفعاليات المتعلقة بالرئاسة في المقر الرئيسي وفروعها في كافة مناطق المملكة.
ونوّه سماحته بحراك الإدارة والجهود المبذولة، موجهاً ببذل المزيد من العمل التطويري لمواكبة الحراك المستمر، سائلاً الله عز وجل التوفيق للجميع.
من جهته، تسلّم نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد نسخة من تقرير إنجازات وعمل الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام للعام 2023 من مدير العلاقات العامة والإعلام أحمد بن يحيى النجعي.
وأشاد بالتقرير وما حققته الإدارة من نتائج وأرقام تعزز العمل الإعلامي في الرئاسة، وما تسير عليه من رؤى تطويرية متتالية ومواكبة للأحداث والفعاليات، وتماشيها مع الرؤية الإعلامية الوطنية، ومؤكدًا على أهمية مواصلة العمل الإعلامي برسالته الوطنية الداعمة لرؤية 2030م.