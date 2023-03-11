بدءًا من الغد.. "الدفاع المدني": أمطار تصل لـ "الغزيرة" على 10 محافظات بالرياض

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، خلال هطول الأمطار المتوقع حدوثها من يوم غدٍ الأحد حتى يوم الخميس المقبل على عددٍ من محافظات الرياض.
جاء ذلك بناءً على التوقعات الواردة للمديرية من المركز الوطني للأرصاد والتي تشير إلى احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة طيلة أيام هذا الأسبوع الخمسة بدءًا من 20 شعبان 1444هـ، وتشمل كلاً من: عفيف، الدوادمي، شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط، حريملاء، وادي الدواسر، السليل، الأفلاج.
ودعا "الدفاع المدني" الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، حفاظًا على سلامتهم.