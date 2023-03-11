بدءًا من الغد.. "الدفاع المدني": أمطار تصل لـ "الغزيرة" على 10 محافظات بالرياض

جاء ذلك بناءً على التوقعات الواردة للمديرية من المركز الوطني للأرصاد والتي تشير إلى احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة طيلة أيام هذا الأسبوع الخمسة بدءًا من 20 شعبان 1444هـ، وتشمل كلاً من: عفيف، الدوادمي، شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط، حريملاء، وادي الدواسر، السليل، الأفلاج.