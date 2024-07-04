لبيئة آمنة في الإجازة.. 4 خطوات أساسية لحماية الأطفال من حوادث المسابح

وشدّد المجلس على عدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة، مؤكدًا على ضرورة وضع سياج يمنع دخولهم إلى المسابح دون مراقبة، منوّهًا إلى أن هذا الإجراء البسيط يمكن أن يكون حاسمًا في تجنب الحوادث المؤسفة.