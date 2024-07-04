لبيئة آمنة في الإجازة.. 4 خطوات أساسية لحماية الأطفال من حوادث المسابح

كشف المجلس الصحي السعودي عن أربع خطوات أساسية يجب اتّباعها لضمان سلامة مستخدمي المسابح، خصوصًا الأطفال؛ وذلك في إطار تعزيز السلامة والوقاية من حوادث المسابح.
وتأتي هذه التوصيات ضمن سلسلة من الإجراءات التي يواصل المجلس الصحي السعودي الترويج لها؛ سعيًا لتوفير بيئة آمنة ومثالية للجميع، والاستمتاع بأوقات السباحة دون قلق أو أخطار.
أكّد المجلس خلال منشور له على صفحته بمنصة "إكس"، على ضرورة توفير أدوات السلامة الضرورية في المسابح؛ مما يسهم في الوقاية من الحوادث المحتملة، مشيرًا إلى أهمية أن تصل السلالم إلى قاع المسبح في كل الأركان؛ لتسهيل صعود ونزول الأشخاص بسهولة وأمان.
وشدّد المجلس على عدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة، مؤكدًا على ضرورة وضع سياج يمنع دخولهم إلى المسابح دون مراقبة، منوّهًا إلى أن هذا الإجراء البسيط يمكن أن يكون حاسمًا في تجنب الحوادث المؤسفة.
وفي خطوة إضافية لتعزيز السلامة، نصح المجلس بوجود أجهزة إنذار في المسابح، تكون قادرة على التنبيه عند سقوط جسم في حوض السباحة؛ حيث إن هذه الأجهزة تلعب دورًا مهمًّا في توفير الوقت والجهد في حالات الطوارئ؛ ممّا يمكّن من التدخل السريع لإنقاذ الأرواح.