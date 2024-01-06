استمرار التسجيل في "هاكاثون الباحة للذكاء الاصطناعي" حتى 8 يناير

جدير بالذكر أن الفائزين في نهاية الهاكاثون سيُمنَحون جوائز تتمثل في المركز الأول: برنامج دولي بالتعاون مع LocoRobo، إضافة إلى اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية، والمركز الثاني: مقاعد تدريبية في معسكرات سدايا مع اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية، والمركز الثالث: مقاعد تدريبية في معسكرات سدايا، وسيكون التسجيل من خلال زيارة الرابط .