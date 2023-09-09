خذوا البشارة.. "الحصيني": "أمطار ما قبل الوسم" مرجحة بالمملكة لهذا السبب

وبيّن، عبر حسابه على "إكس"، أن السبب في ذلك هو تمركز كتلة حارة جداً على بعض مناطق المملكة والخليج كانت سبباً في ارتفاع درجات الحرارة بعكس الأسبوع الماضي كانت الحرارة فيه أقل من هذه الأيام التي نعيشها، ولله في ذلك حكمة.