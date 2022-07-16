مذهل يفوق الوصف.. وزراء عرب ومسؤولون: لهذا كان موسم الحج مبهرًا

ووصف "الشائبي" العلاقة مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية بأنها تكاملية، وهناك تنسيق وتعاون دائم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للحاج التونسي منذ وصوله للأراضي السعودية وحتى مغادرته، مشيدًا بالتطور الذي حصل على مستوى الخدمات خصوصًا بعد توقف عامين، وهو ما لمسه هذا الموسم، وهو ما انعكس على أداء الحجاج لنسكهم في ظل هذه الخدمات والتسهيلات بيسر وسهولة.