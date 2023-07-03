مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينقذ "أربعينياً" من نزيف مهدد للحياة بالأشعة التداخلية

وأضاف د.الغراس أن الفحوصات الطبية الدقيقة التي أجريت بينت أنه يعاني من تليف كبدي لم يجد التشخيص المسبق، بالإضافة إلى ارتفاع في ضغط الوريد البابي الذي أسهم في استمرار النزيف، وبعد دراسة الحالة تقرر علاج المريض بواسطة فريق الأشعة التداخلية من أجل تركيب دعامة تحويلة؛ لتخفيف الضغط الذي تسبب به تليف الكبد، وبالفعل تم ذلك باستخدام تقنية القسطرة، والدخول عبر فتحات صغيرة جدًا لا تتجاوز 2 ملم في أعلى الرقبة وكذلك أعلى البطن، وتوجيه القسطرة المختصة باستخدام أجهزة التنظير الإشعاعي وتركيب الدعامة، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح، حيث غادر المريض المستشفى بعد عدة أيام، وهو بحالة صحية جيدة، وعاد إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية.

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