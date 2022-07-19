مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11761 نقطة

وكانت أسهم شركات: المنجم، وأماك، والأبحاث والإعلام، ومعادن، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والتأمين العربية، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وتشب، وسايكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و9.69%.