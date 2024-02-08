"خبراء الصحة العالمية" يزورون معرض المدارس الصحية بجدة

وقالت: لذلك يقع الدور على التعليم في التعاون مع منظمة الصحة؛ لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة الصحية؛ وهو ما يعدُّ معيارًا رئيسيًّا، ضمن برنامج فريق خبراء منظمة الصحة العالمية من خلال الوقوف على المستوى الصحي في المدارس.