"خبراء الصحة العالمية" يزورون معرض المدارس الصحية بجدة

زار فريق خبراء منظّمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، معرض المدارس الصحية الذي نظمته الصحة المدرسية بتعليم جدة، واستضافته مدارس المكتشف العالمية.
جاء ذلك ضمن التقييم النهائي لبرنامج مدينة جدة الصحية، بحضور خبيرة منظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق الأوسط الدكتورة سمر الفقي، والمشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد خاشقجي، ورؤساء اللجان المشاركة في المشروع في المحافظة والجهات الحكومية.
فيما حضر من جانب تعليم جدة مدير إدارة تنمية القدرات الدكتور محمد الظاهري، ومديرو مكاتب التعليم، ورئيسة قسم الصحة المدرسية الدكتورة عزيزة الغامدي.
واطّلع الوفد على المرسم الفني المصاحب للزيارة، والذي اشتمل على أعمال فنية متنوعة لطلاب وطالبات عدد من مدارس جدة، وعبروا عن اهتمامهم بالجوانب الصحية والتوعية والتثقيف بها في المجتمع المدرسي.
بعدها بدأ برنامج الزيارة للدكتور محمد خاشقجي، وقال: إن جدة تعتبر نموذجًا للحياة الصحية الرائدة والتي تواكب أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحسين جودة الحياة الصحية.
وأشاد بالتعاون المتميز بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أنّ المدارس تعتبر المحضن الأول لتشكيل شخصية الطلاب والطالبات، وبالتالي فإن دورها هام في تعزيز الصحة والنظام الغذائي والنشاط البدني والارتقاء بوعيهم صحيًّا، ونقل تلك المعارف لمنازلهم ومجتمعاتهم وتحسين البيئة المحيطة وتعزيز صحة سكان المحافظة.
من جانبها تناولت خبيرة منظمة الصحة العالمية الدكتورة سمر الفقي، في كلمتها؛ أهمية القطاع التعليمي في الارتقاء بجودة الحياة الصحية، مرجعة ذلك إلى أن المعلمين والطلاب يقضون ساعات طويلة خلال العام الدراسي.
وقالت: لذلك يقع الدور على التعليم في التعاون مع منظمة الصحة؛ لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة الصحية؛ وهو ما يعدُّ معيارًا رئيسيًّا، ضمن برنامج فريق خبراء منظمة الصحة العالمية من خلال الوقوف على المستوى الصحي في المدارس.
وأوضحت رئيسة قسم الصحة المدرسية الدكتورة عزيزة الغامدي، أن إدارة "تعليم جدة" تسعى لتعزيز قيم الجودة الصحية لدى الطلاب، بتعاون وتكاتف المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية، بما يرتقي بجودة الحياة الصحية في جدة.
ولفتت إلى أن برنامج المدارس الصحية الذي طبقه "تعليم جدة" في أكثر من 100 مدرسة، يدعم ذلك التوجه الصحي من خلال تحقيقه أهدافًا فاقت التوقعات؛ من أهمها تعزيز وترسيخ الوعي الصحي لدى المجتمع المدرسي بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام.
وقدمت الشكر لفريق الخبراء على زيارتهم للمعرض الذي استضافته مدارس المكتشف، ولكل من ساهم في برنامج مدينة جدة الصحية، الذي يهدف لتحسين البيئة المحيطة وتعزيز صحة سكان المحافظة، وحصول المدينة على شهادة الاعتماد الدولية المقدمة من منظمة الصحة العالمية.
بدوره ثمّن مالك مدارس المكتشف العالمية خالد الغامدي، زيارة فريق خبراء الصحة العالمية للمدارس، مؤكدًا حرصها على تفعيل دورها في كل البرامج؛ ومنها استضافة برنامج المدارس الصحية.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن المدارس الحكومية والأهلية والعالمية المشاركة في برنامج مدينة جدة الصحية، تلاه فقرة موسيقية لطلاب وطالبات مدارس المكتشف العالمية.
واختتم فريق الخبراء الزيارة بجولة على أركان مبادرات ومشاركات المدارس في البرنامج.