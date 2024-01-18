الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي وزير خارجية جمهورية البيرو

واستعرض اللقاءُ العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية البيرو، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية متابعة وتعزيز الروابط بين مجلس التعاون وجمهورية البيرو؛ وذلك على ضوء الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، التي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2012، والتي تشكل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.