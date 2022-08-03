أمانة جدة تُزيل تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة مليون م2 بنطاق ذهبان

استعادت أمانة محافظة جدة أراضي حكومية بمساحة تقدر بنحو مليون متر مربع بنطاق بلدية ذهبان، ضمن جهودها المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.
وقال رئيس بلدية ذهبان الفرعية المهندس سامي العمري: الفرق الميدانية المشتركة للأمانة بالتعاون من الجهات المعنية تمكنت من رصد تعدٍ على أرضٍ حكومية على طريق عسفان، تم استغلالها من قِبل إحدى شركات النقل بالمباني المخالفة، التي شكلت تعديًّا على الممتلكات العامة.
وأضاف، أن الفرق الميدانية تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع تمهيدًا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.