أمانة جدة تُزيل تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة مليون م2 بنطاق ذهبان

وقال رئيس بلدية ذهبان الفرعية المهندس سامي العمري: الفرق الميدانية المشتركة للأمانة بالتعاون من الجهات المعنية تمكنت من رصد تعدٍ على أرضٍ حكومية على طريق عسفان، تم استغلالها من قِبل إحدى شركات النقل بالمباني المخالفة، التي شكلت تعديًّا على الممتلكات العامة.