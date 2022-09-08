وزراء الشباب والرياضة يؤكدون دور الشباب في بناء مستقبل زاهر للعالم الإسلامي

أكد المشاركون والمشاركات من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على دور الشباب والشابات في بناء مستقبل زاهر للعالم الإسلامي.
جاء ذلك خلال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة المنعقدة في جدة تحت شعار "تنمية الشباب والرياضة لبناء أمة متضامنة، حيث نوهوا بأن ذلك يأتي استناداً إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي ينص على ضرورة "تهيئة الظروف الملائمة لتنشئة الطفولة والشباب المسلم تنشئة سليمة وغرس القيم الإسلامية فيهم من خلال التربية، وتعزيزاً لقيمهم الثقافية والاجتماعية والأخلاقية"، وإلى ما توليه الدول الأعضاء من أهمية لتنمية قدرات الشباب وتطوير الرياضة لتعزيز دورهما في تحقيق التنمية المستدامة،
وأكدوا الإسترشاد بتعاليم الدين الإسلامي، وأهم المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على الدور الجوهري والأساسي للشباب والرياضة في تحقيق تنمية الدول والمجتمعات، وكذلك الاسترشاد "ببرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025" الذي دعا "إلى بناء قدرات الشباب وتعزيز برامج التبادل بين الشباب وتحسين استراتيجيات توظيف الشباب وتوفير التعليم الجيد وتطوير قدرات تنظيم المشاريع والمهارات المهنية"، واستذكار القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي، وخاصة القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة 2005)، والدورة العادية الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في (مكة المكرمة 2019)، والقرارات الصادرة عن مختلف دورات مجلس وزراء الخارجية.
ونوه المشاركون بما توليه منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ومؤسساتها المعنية لتنمية الشباب والرياضة، وعلى مسؤولية الدول الأعضاء عن العمل من أجل تعزيز قدرات الشباب والنهوض بدوره في التنمية من أجل توفير ظروف الاستقرار والتقدم والازدهار ومحاربة الأفكار المتطرفة والعنيفة التي تدعو إليها التنظيمات الإرهابية بشتى أنواعها،والتأكيد على دور الشباب والشابات في بناء مستقبل زاهر للعالم الإسلامي وفي بناء أمة متضامنة قوامها الحوار والاعتدال والوسطية والتسامح واحترام الآخر، والتأكيد مجدداً على الالتزام بالعمل من أجل تنفيذ استراتيجية المنظمة للشباب واستراتيجيتها لتطوير الرياضة واللتين اعتمدتهما المنظمة باعتبارهما وثيقتين استرشاديتين للدول الأعضاء لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في مجال الشباب والرياضة،
إلى هذا أشاد المشاركون برؤية 2030، والمكانة التي خصت بها تنمية الشباب والرياضة، وبالجهود التي تبذلها لإعلاء وعي الشباب وتعزيز دورهم في التنمية وبناء الأمة والذي يتسق مع مبادئ وأهداف "برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتىعام 2025" وقرارات المنظمة ذات الصلة، والترحيب دخول النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء حيز النفاذ ومباشرة أعمالها، والإيمان بدورها المركزي في تنمية الشابات في الدول الأعضاء، ومثمنين الجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي من أجل بناء قدرات الشباب وتطوير الرياضة في الدول الأعضاء، وذلك بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشباب والرياضة، والترحيب بتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمركز الشباب العربي في أبو ظبي، كما رفعوا شكرهم وتقديرهم للقيادة على حسن الضيافة ولوزارة الرياضة على الدعم اللا محدود.