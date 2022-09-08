وزراء الشباب والرياضة يؤكدون دور الشباب في بناء مستقبل زاهر للعالم الإسلامي

إلى هذا أشاد المشاركون برؤية 2030، والمكانة التي خصت بها تنمية الشباب والرياضة، وبالجهود التي تبذلها لإعلاء وعي الشباب وتعزيز دورهم في التنمية وبناء الأمة والذي يتسق مع مبادئ وأهداف "برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتىعام 2025" وقرارات المنظمة ذات الصلة، والترحيب دخول النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء حيز النفاذ ومباشرة أعمالها، والإيمان بدورها المركزي في تنمية الشابات في الدول الأعضاء، ومثمنين الجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي من أجل بناء قدرات الشباب وتطوير الرياضة في الدول الأعضاء، وذلك بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشباب والرياضة، والترحيب بتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمركز الشباب العربي في أبو ظبي، كما رفعوا شكرهم وتقديرهم للقيادة على حسن الضيافة ولوزارة الرياضة على الدعم اللا محدود.