السديس: عازمون على تحويل البيئة المحيطة بالحرمين إلى خضراء

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عزم الرئاسة على أن تُحَول البيئة المحيطة بالحرمين الشريفين إلى بيئة خضراء صحية وسليمة؛ جاء ذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022.