الحاجز الترابي لن يُجدي والخطر قائم.. تشققات وانهيار للتربة قُرب طريق السيل بالطائف

وبدت التشققات والانهيار واضحة في التربة، من بداية طريق السيل وبالقرب من مقبرة القيم، وربما ساهمت الأمطار الأخيرة في هذا الأمر.. وحفاظًا على سلامة مرتادي الطريق وضَع أحد الأشخاص حاجزًا ترابيًّا؛ لكن لا يزال الوضع يشكل خطرًا على مرتادي المكان؛ خصوصًا وقت الظلام، مع مزاولة الكثير من رياضة المشي بالقرب منه، وسط مخاوف من وصول التشققات إلى الطريق السريع؛ حيث يتطلب المكان تدخل الجهات المعنية، وردم الانهيار، ومعالجة التشققات؛ حرصًا على سلامة مرتادي الطريق.