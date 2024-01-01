دعم ملكي مستمر.. السعوديون يستقبلون العام الجديد بتوجيه كريم لحماية أبناء وبنات الوطن

استقبل السعوديون العام الميلادي الجديد بخبر سار، زفه توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
وجاء هذا التوجيه استكمالاً للدعم الكريم الذي وجَّهت به القيادة عام 2022م؛ إذ تضمّن الأمر الكريم حينها إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.
وشمل الأمر الملكي تخصيص مبلغ ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م.
وجاء التوجيه بناء على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم، وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها، وهو ما تحرص عليه قيادة السعودية دومًا.
وفي 10 يناير 2023 وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى دفعة شهر مارس 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا.
وتلا ذلك توجيه كريم بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن، والاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر حتى دفعة شهر يوليو 2023. كما تلاه تمديد العمل بالبرنامج بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة شهرين حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م.
وعقب ذلك، وتحديدًا في 9 أكتوبر 2023، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناء على ما رفعه ولي العهد، باستمرار العمل بالبرنامج، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر، تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
وهي كلها قرارات وتوجيهات كريمة، شهدها برنامج حساب المواطن على مدار السنوات الماضية؛ لضمان حياة كريمة للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة لدى الشعب السعودي.