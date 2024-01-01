دعم ملكي مستمر.. السعوديون يستقبلون العام الجديد بتوجيه كريم لحماية أبناء وبنات الوطن

وعقب ذلك، وتحديدًا في 9 أكتوبر 2023، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناء على ما رفعه ولي العهد، باستمرار العمل بالبرنامج، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر، تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.