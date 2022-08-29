النيابة العامة: السجن 3 سنوات لشخص ذهب بطفل إلى منطقة خالية وتحرَّش به

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الآداب العامة انتهت إلى اتهام شخص بالتحرش بطفل، من خلال الذهاب به إلى منطقة خالية والتحرش به، حيث تم إيقاف الجاني، واستكمال إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة.