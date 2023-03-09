"روشن" و"الحبيب العقارية" توقّعان اتفاقية بيع وشراء أراضٍ مشروطة لتطوير أكثر من 1500 وحدة سكنية بحي سدرة في الرياض

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الحبيب العقارية عبدالله بن محمد الحبيب: "سعداء بهذه الاتفاقية مع روشن، ونسعى لتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية لتعزيز جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة لتطوير المفهوم السكني، وتقديم حلول وخيارات متعددة، كما نتطلع لتعزيز الشراكة مستقبلًا؛ لتوفير عدد أكبر من الوحدات السكنية من خلال السنوات القادمة".