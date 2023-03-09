"روشن" و"الحبيب العقارية" توقّعان اتفاقية بيع وشراء أراضٍ مشروطة لتطوير أكثر من 1500 وحدة سكنية بحي سدرة في الرياض

أعلنت مجموعة "روشن" أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، والمطور العقاري الرائد بالمملكة عن توقيع اتفاقية مع شركة "الحبيب العقارية" لبيع أراضٍ مشروطة تبلغ مساحتها أكثر من 96 ألف متر مربع؛ وذلك لتطوير أكثر من 1500 وحدة سكنية متكاملة، ضمن المرحلة الثانية من حي "سدرة" في مدينة الرياض.
وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لمجموعة "روشن" السيد ديفيد جروفر قائلًا: "كجزء من التزامنا في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا في مجتمعات روشن، نحن على ثقة بأن شركة الحبيب العقارية ستمثل رؤيتنا في إنشاء مجتمعات متكاملة ومؤنسنة تعزز جودة الحياة للسكان".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الحبيب العقارية عبدالله بن محمد الحبيب: "سعداء بهذه الاتفاقية مع روشن، ونسعى لتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية لتعزيز جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة لتطوير المفهوم السكني، وتقديم حلول وخيارات متعددة، كما نتطلع لتعزيز الشراكة مستقبلًا؛ لتوفير عدد أكبر من الوحدات السكنية من خلال السنوات القادمة".