اتفاقية بين "مدارس مسك" و"سدايا" و"أكاديمية طويق" لصناعة قادة المستقبل بالمجالات التقنية

وسيمتلك الطالب من خلال الدورات المقدمة عدة مهارات متخصصة من خلال عدة برامج أحدها برنامج برمجة الروبوت وهو برنامج تدريبي باستخدام روبوت تفاعلي قابل للبرمجة، يمكن الطالب على التعرف على علوم الحاسب ومفاهيم البرمجة والتفكير الحسابي والمعلومات الأساسية في تصميم وبناء الروبوت بشكل عملي، وبرنامج الأمن السيبراني الهادف إلى بناء جيل يملك فكراً سيبرانياً من خلال حزم تدريبية تمكن الطلبة من التعرف على الهندسة الاجتماعية وأساسيات التشفير والاختراق الأخلاقي، بالإضافة إلى إشراك الطلبة في التحديات المهمة في المجال مثل مسابقة التقط العلم "CTF"، وذلك للوصول إلى رفع وعي النشء لحماية بياناته الشخصية والمساهمة في حماية الوطن، وبرنامج الدرونز وهو برنامج يتطرق إلى مفاهيم تقنيات الدرونز والمبادئ الهندسية والعلمية المتعلقة بها، حيث سيتعرف المتدربون على أجزاء وأنظمة الدرونز ومهام كل نظام، وكيف يمكن التحكم بالدرونز عن طريق البرمجة، إضافة إلى تعلم أفضل الممارسات لتشغيل الدرونز، وبرنامج الذكاء الاصطناعي وهو برنامج يعرف بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والأثر الذي سيحدثه في عالمنا ويزود الطلاب بالمعرفة التي تمكنهم من بناء مشاريعهم الخاصة التي تعتمد على التعلم الذاتي باستخدام البرمجة القائمة على الكتل ولغة البايثون.