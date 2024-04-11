الواجهات البحرية بجازان تشهد توافد الزوار للاستمتاع بالعيد

شهدت الواجهات البحرية بمنطقة جازان، مساء اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، إقبالًا لافتًا من الأسر والشباب من داخل المنطقة وزوارها؛ للاحتفال بعيد الفطر على المسطحات الخضراء والجلسات المنتشرة على طول الواجهات، والاستمتاع بالألعاب الترفيهية والفعاليات المصاحبة لها.
واستمتع مرتادو الواجهات، بالفعاليات والبرامج المنفذة خلال عيد الفطر التي تلبي أذواق شرائح المجتمع، والإسهام بشكل واضح في دعم السياحة الداخلية وتشجيعها والعمل على نموها.
وشارك الأطفال عائلاتهم فرحة العيد بالاستمتاع بالألعاب والأراجيح التي جُهّزت بالواجهات البحرية؛ لإدخال الفرح والسرور عليهم بهذه المناسبة السعيدة.
وحظيت المطاعم المنتشرة على طول الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، بوجود العديد من العائلات والأفراد الذين فضّلوا الالتقاء فيها خلال ليالي العيد، والتي تقدم أصناف متنوعة من المأكولات؛ فيما كان للمقاهي نصيب من هذا الحضور لاحتساء القهوة بمختلف أنواعها.