الواجهات البحرية بجازان تشهد توافد الزوار للاستمتاع بالعيد

شهدت الواجهات البحرية بمنطقة جازان، مساء اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، إقبالًا لافتًا من الأسر والشباب من داخل المنطقة وزوارها؛ للاحتفال بعيد الفطر على المسطحات الخضراء والجلسات المنتشرة على طول الواجهات، والاستمتاع بالألعاب الترفيهية والفعاليات المصاحبة لها.