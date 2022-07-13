المملكة تستعرض جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى

وحول جهود المملكة في إطار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو التعليم الجيد، استعرض الوفد التقدم المحرز للمملكة وخططها للاستثمار في طاقات شبابها، بوصفهم موطن قوة وعامل مؤثر في رسم خارطة مستقبل المملكة ورؤيتها الطموحة، إذ أنّ ما يقارب من 40% من سكان المملكة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، لذا تسعى المملكة في هذا الإطار إلى فتح مسارات تعليمية جديدة لشرائح كبيرة من الشباب، وتمكين التعليم الإلكتروني وتضمين المهارات الرقمية في العملية التعليمية.