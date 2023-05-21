درع .. انطلاق عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري

بدأ المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري "درع"، عمليات الاعتماد الأكاديمي العسكري مع عدد من مؤسسات تعليم وتدريب عسكري تقدمت مؤخراً بطلب الحصول على الاعتماد من المركز , وذلك بعد أن أنهى المركز مرحلة التأسيس لأعماله، التي تضمنت إعداد معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، ومتطلبات التأهل للاعتماد، والأدوات والنماذج اللازمة، وغيرها من الأعمال التأسيسية, وجرى تحديد إجراءات وخطوات الاعتماد وإعداد الأدلة الإرشادية المساعدة للعمل.
ويهدف التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري في المملكة إلى رفع مستوى الجودة وضمان التحسين والتطوير المستمر وفق معايير واضحة ومحددة، والاستثمار الأمثل للموارد ورفع كفاءة الإنفاق، ورفع الكفاءة والفاعلية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير.
ويُعدُّ الاعتماد العسكري بمثابة الاعتراف الرسمي للمنشأة التعليمية أو التدريبية العسكرية باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، كما يهدف الاعتماد العسكري من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر واعتباره نهجًا في ممارسة تلك المؤسسات. ويختـص مركز "درع" بتقويـم واعتمـاد مؤسســات التعليــم والتدريــب العســكري وبرامجهــا، وإجــراء الدراســات والبحــوث العلميــة، وتقديــم الاستشارات والتدريــب فــي مجــال اختصاصــه. وسيقدم خدماته لجميع مؤسسات التعليم والتدريب في القطاعات العسكرية والأمنية كافة.
يذكر أن مركز لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري في هيئة تقويم التعليم والتدريب تأسس بقرار من مجلس الوزراء، وتنفيــذًا للقــرار أنشئت الهيئــة مركــز لتقويم واعتماد مؤسســات التعليــم والتدريــب العســكري وبرامجهــا باســم "المركــز الوطنــي للتقويــم والاعتماد الأكاديمي العسـكري" الذي يختص بتقويم واعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري