درع .. انطلاق عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري

بدأ المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري "درع"، عمليات الاعتماد الأكاديمي العسكري مع عدد من مؤسسات تعليم وتدريب عسكري تقدمت مؤخراً بطلب الحصول على الاعتماد من المركز , وذلك بعد أن أنهى المركز مرحلة التأسيس لأعماله، التي تضمنت إعداد معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، ومتطلبات التأهل للاعتماد، والأدوات والنماذج اللازمة، وغيرها من الأعمال التأسيسية, وجرى تحديد إجراءات وخطوات الاعتماد وإعداد الأدلة الإرشادية المساعدة للعمل.