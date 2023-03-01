"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير والشرقية والرياض ونجران والقصيم والمدينة المنورة).

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقُط البَرَد، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.