إمام المسجد النبوي للحجاج: نزّهوا الحرمين الشريفين وعظِّمُوا حرمتهما

وقال: أيها الحجاج والعمار والزوّار: قَدِمتم خير مقدم وغنمتم خير مغنم وطاب ممشاكم والرحمة تغشاكم، وهنيئًا لكم زيارة البلاد الطاهرة والبقاع الزاهرة والأرجاء الذاكية، والمواطن الزاكية مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبينًا أنكم في مواطن النفحات ومساقط الرحمات ومتنزل البركات ومواضع الخيرات، فمن أم البيت وأحرم بالحج فلم يرفث ولم يفسق ولم يخالط شيئًا من المآثم حتى انتهى من نسكه غفر له ما تقدم من ذنوبه وخطاياه، قال عليه الصلاة والسلام: "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ"، متفق عليه.