"أمانة الطائف" تحقق نقلة نوعية رائدة للاستثمارات البلدية وهيكلة مرنة لتمكين القطاع الثالث

واستفاد مركز خدمات المستثمرين والمطورين من التحول الرقمي بالمنظومة البلدية المستدامة للوصول إلى خدمات رائدة، وتطوير نماذج العمل ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحّدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية، وتعد منصة "فرص" بوابة عصرية، تسهّل البحث عن الفرص الاستثمارية البلدية، والاطلاع على جميع تفاصيلها، كما تسمح بشراء كراسة الشروط وتوقيع العقود إلكترونيا، وتوفر قاعدة بيانات موحدة تشكل المرجع الرئيسي للمستثمر الباحث عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات، والتي لها أثر كبير في تنمية المدينة وتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.