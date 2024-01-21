131.3 مليون ريال.. "تكافل" تصرف الدفعة الثانية من الإعانة المالية لـ 262 ألف طالب

كما تعتز "تكافل" بتنوع برامجها المقدمة للمستفيدين من الطلاب والطالبات، حيث تحقق المؤسسة أهدافها في خدمة طلابها عامًا بعد عام وتستحدث ما يخدمهم من برامج مالية أو معنوية، وعينية؛ إذ تقدم الدعم المالي التي تهدف من خلاله مواجهة التسرب التعليمي لدى الطلاب، وفي الحقيبة المدرسية تسعى إلى تقليل التباين بين الطلبة داخل الصفوف التعليمية والصروح المدرسية، كما تصرف المؤسسة كسوة شتوية لبعض طلابها في الهجر والقرى لتساعدهم في الوقاية من البرد وتقدم الاستشارات النفسية والأسرية للمستفيدين من الطلاب والطالبات وذويهم لخلق بيئة أسرية تساعد على تحسين مستويات الطلاب والطالبات في ميادين التعليم.