"عبدالله السبيعي".. طالب من "تعليم الطائف" يحصد جائزة دولية

حصدت الإدارة العامة للتعليم بالطائف الميدالية الفضية كجائزة دولية، وذلك من خلال الطالب "عبد الله بن هاجد السبيعي" من مدارس شروق المملكة العالمية، في أولمبياد ابن سينا الدولي للأحياء.
وهنأ عبر "سبق" المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي الطالب وأسرته ومدرسته، ومكتب التعليم، ومثمنًا جهود الشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي- قسم النشاط الطلابي- ، في دعم الطالب ورعايته، والوصول به إلى منصات التكريم.
وأكد "الغامدي" أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها تعليم الطائف في عددٍ من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.
كما بارك الدكتور الغامدي للطلبة المشاركين تحقيقهم جوائز دولية في الأولمبياد، راجياً لهم التوفيق والسداد.