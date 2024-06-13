"عبدالله السبيعي".. طالب من "تعليم الطائف" يحصد جائزة دولية

وهنأ عبر "سبق" المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي الطالب وأسرته ومدرسته، ومكتب التعليم، ومثمنًا جهود الشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي- قسم النشاط الطلابي- ، في دعم الطالب ورعايته، والوصول به إلى منصات التكريم.