المملكة تفتتح جناحها بـ"أيدكس 2023" لتسهيل دخول المستثمرين إلى سوقها للصناعات العسكرية والأمنية

واطلع "العوهلي" على أجنحة الجهات المشاركة في الجناح الذي يضم وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار، ومعرض الدفاع العالمي و14 شركة محلية, وأبرز المنتجات الوطنية المعروضة، حيث تقدم الشركات السعودية في المعرض أحدث التقنيات والقدرات والمعدات التي وصل إليها القطاع في المملكة، كما تبحث فرص الشراكات النوعية مع أبرز اللاعبين في القطاع عالمياً، حيث من المقرر أن يشهد الجناح توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.