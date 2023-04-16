استعدادًا للعيد.. تهيئة أكثر من 200 من الحدائق والمتنزّهات بالطائف.. شاهد الصور

وكان أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي قد وجّه بدعم المتنزّهات البرية في جنوب وشمال الطائف والمواقع السياحية في الشفا والهدا، وتوفير الخدمات بها من حاويات للنفايات وفرق للنظافة؛ للتسهيل على الزوار خلال الإجازة ومواكبة الإقبال المتوقع من الأهالي والزوار من خارج المدينة، مشددًا على ضرورة المعالجة الفورية للتشوهات البصرية والقضاء عليها وتحسين المشهد الحضري في هذه المواقع بما يحقق سلامة وراحة الزوار.