في يوم التضامن مع كشمير.. قنصل باكستان بجدة يثمّن دعم قيادة المملكة للقضية

وأشاد "مجيد" بدور منظمة التعاون الإسلامي في زيادة الوعي بهذه القضية المهمة وشَكَر المملكة على التزامها الراسخ بضمان تحقيق العدالة وسماع جميع الأصوات في هذا الشأن، كما تم عرض فيلم وثائقي خاص عن الوضع في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قِبَل الهند (IIOJK)؛ لإلقاء نظرة ثاقبة على محنة أولئك الذين يعيشون في المنطقة، وسلط الفيلم الوثائقي الضوءَ على انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قِبَل الهند (IIOJK).