في يوم التضامن مع كشمير.. قنصل باكستان بجدة يثمّن دعم قيادة المملكة للقضية

احتفلت القنصلية الباكستانية بجدة مساء أمس، بيوم التضامن مع كشمير، بحضور عدد من الدبلوماسيين يتقدمهم القنصل العام لجمهورية باكستان خالد مجيد وعدد من وجهاء وأعيان منطقة مكة المكرمة ورجال الأعمال ورجال الصحافة والإعلام في حفل أقيم بمنزل القنصل الباكستاني بجدة.
وتم تنظيم هذا الحدث؛ للتعبير عن التضامن مع شعب كشمير، وضم رسائل خاصة من رئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني بهذه المناسبة.
وكان من بين المتحدثين في هذه المناسبة عدد من الشخصيات الاجتماعية البارزة؛ منهم العميد الركن متقاعد محمد كاملي، ومستشار الدفاع السابق في السفارة السعودية في إسلام أباد الجنرال متقاعد عبدالله الغامدي، والدكتور فايز زين العابدين، ورئيس لجنة كشمير بجدة مسعود بوري، ورئيس جالية جامو وكشمير المغتربين تشودري خورشيد ماتريال.
وسلّط المتحدثون الضوء على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها جمهورية الهند في 5 أغسطس 2019 ضد الشعب الكشميري.
وأكدوا أنه على الرغم من تحويل كشمير إلى سجن معقد؛ إلا أن الهند لم تتمكن من هزيمة معنويات الشعب الكشميري المحب للحرية، ودعوا الهند إلى الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترعاها الدولة في جامو وكشمير المحتلة من قِبَل الهند بطريق غير قانوني (IIOJK).
وأعرب القنصل العام لجمهورية باكستان خالد مجيد في خطابه، عن خالص تقديره للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لدعمهما المستمر لقضية كشمير.
وأشاد "مجيد" بدور منظمة التعاون الإسلامي في زيادة الوعي بهذه القضية المهمة وشَكَر المملكة على التزامها الراسخ بضمان تحقيق العدالة وسماع جميع الأصوات في هذا الشأن، كما تم عرض فيلم وثائقي خاص عن الوضع في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قِبَل الهند (IIOJK)؛ لإلقاء نظرة ثاقبة على محنة أولئك الذين يعيشون في المنطقة، وسلط الفيلم الوثائقي الضوءَ على انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قِبَل الهند (IIOJK).
وتَطرق إلى الظلم والقمع والاحتلال الذي يتعرض له الشعب في جامو وكشمير الذين يعيشون هناك، وكيف أثر ذلك على حياتهم اليومية.
حضر الحفل شخصياتٌ سياسية وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في جدة. وتَحدث العديد من الحاضرين عن تجاربهم الخاصة في كشمير، وأعربوا عن التزامهم بمواصلة دعم المتضررين من العنف المستمر.
كما دعا الحضور من أصحاب القرار وصانعي السياسة في جميع أنحاء العالم، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في تحقيق حل دائم للصراع في كشمير.