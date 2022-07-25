"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبةً برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما لاتزال الفرصة مهيّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض.