القس الجنوب أفريقي "ريتشموند" يروي قصة الحلم الذي قاده إلى الإسلام

وقال "ريتشموند" في مقطع فيديو وثّقته قناة السعودية: "كنت قسّيساً لمدة 15 سنة، وكنت أمير الجماعة في الكنيسة في جنوب أفريقيا ولديها حوالي 100 ألف تابع حتى جاءني الحلم وكنت نائماً وأسمع الصوت وأنا نائم في غرفة صغيرة في الكنيسة، يقول لي: أخبر رجالك بأن يرتدوا اللباس الأبيض، قلت: المسلمون، ثياب المسلمين، ثم قلت هذا مجرد حلم، جاء الحلم مرة أخرى، ومرة أخرى، وفي المرة الأخيرة أصبح الصوت قويًا جداً: أخبر رجالك، فذهبت إليهم، إلى الجماعة في الكنيسة لأخبرهم، وسأجعلهم يقبلون، وذهبت هناك، وقلت لهم هل تعلم أن الله جعلها سهلة، جميعهم قبلوا، وعندما جاء الاجتماع التالي جميعهم كانوا يرتدون اللباس الأبيض، وجميعهم قبلوا بالإسلام".