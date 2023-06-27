القس الجنوب أفريقي "ريتشموند" يروي قصة الحلم الذي قاده إلى الإسلام

روى الحاج "إبراهيم ريتشموند" من جنوب أفريقيا، قصة الحلم الذي تكرر عدة مرات، وكان سبباً في دخوله الإسلام، ووصوله إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، بعد أن كان قسّيساً لمدة 15 عاماً، مشيراً إلى أنه نطق بالشهادتين قبل ثلاثة أشهر في نفس الكنيسة وتبعه الآلاف من أتباعه الذين دخلوا الإسلام.
وقال "ريتشموند" في مقطع فيديو وثّقته قناة السعودية: "كنت قسّيساً لمدة 15 سنة، وكنت أمير الجماعة في الكنيسة في جنوب أفريقيا ولديها حوالي 100 ألف تابع حتى جاءني الحلم وكنت نائماً وأسمع الصوت وأنا نائم في غرفة صغيرة في الكنيسة، يقول لي: أخبر رجالك بأن يرتدوا اللباس الأبيض، قلت: المسلمون، ثياب المسلمين، ثم قلت هذا مجرد حلم، جاء الحلم مرة أخرى، ومرة أخرى، وفي المرة الأخيرة أصبح الصوت قويًا جداً: أخبر رجالك، فذهبت إليهم، إلى الجماعة في الكنيسة لأخبرهم، وسأجعلهم يقبلون، وذهبت هناك، وقلت لهم هل تعلم أن الله جعلها سهلة، جميعهم قبلوا، وعندما جاء الاجتماع التالي جميعهم كانوا يرتدون اللباس الأبيض، وجميعهم قبلوا بالإسلام".
وأضاف: "قبل ثلاثة أشهر نطقت بالشهادتين في تلك الكنيسة، كانوا يدعمون ما أقول، ويرددون ما أقول، آلاف الأصوات كانوا يرددون الشهادة معي وكنا سعداء، ولاحقاً رأيت أخًا مسلمًا قادمًا إلينا، قلت له لطالما انتظرتك، كان عندي حلم بأنك ستأتي هنا".
وتابع والدموع تنهمر من عينيه: "عندما قالوا لي بأنك ذاهبٌ إلى الحج، قلت: أنا؟ لا أستطيع الذهاب إلى هناك، لن أذهب إلى هناك، وعندما جاء اليوم قالوا لي بأنك ستذهب، قلت سأذهب إلى أين؟ لا بد أنكم ستمزحون! هذا لن يحدث، لا يمكن أن يحدث".
وأردف: "الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى هنا كان وحيداً، سأتبع خطوات قدمه وأنا مؤمن باتباع خطواته، ملايين من قومي في جنوب أفريقيا سيتبعون هذه الخطوات لرؤية النور، هذا جبل النور، أنا أول واحد من عائلتي يلمس هذه التربة، التربة المقدسة جبل النور، من هذا الجبل بدأ نور الإسلام لهذا جئت بك إلى هنا، أشعر برجفة أريد الصعود للأعلى نعم فلا شيء صعب عندما تملك القلب لا شيء صعب، باسم الله لاشيء صعب سيجعلها سهلة عليّ، أنا سعيد لأجل ذلك لتجربة شعور الحج أنا سعيد جداً ومحظوظ لاُعطى هذه الفرصة، وأنا ما زلت هنا لأنه لا توجد فرصة لاحقاً".
واختتم "ريتشموند" وهو يستمع لآياتٍ من القرآن الكريم ويجهش بالبكاء قائلاً: "هو النور، هو نورنا، هو نوري، هو نور العالم، ليشع نوره في أرجاء العالم، ويغفر لنا كل ذنوبنا".