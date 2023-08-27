مروّجو المواد المخدّرة في أيدي رجال الأمن.. فيديو يرصد القبض على المتورّطين

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في القصيم قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر وأقراص خاضعة للتداول الطبي في القصيم، وضبط بحوزته مبلغ مالي.