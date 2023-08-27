مروّجو المواد المخدّرة في أيدي رجال الأمن.. فيديو يرصد القبض على المتورّطين

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في القصيم قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر وأقراص خاضعة للتداول الطبي في القصيم، وضبط بحوزته مبلغ مالي.
وأوضح حساب الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس" تحت عنوان "تمّ القبض"، أنه في حائل تم ضبط مواطنَيْن اتخذا منزل وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدّرتَيْن، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبطت بحوزتهما لوحات مركبات مسروقة وذخيرة حية وأجهزة لوحية.
وفي نجران، تم القبض على مواطنَيْن روّجا الحشيش المخدّر والإمفيتامين والشبو، وضبطت بحوزتهما أسلحة بيضاء وهواتف متنقلة.
وفي عقلة الصقور بالقصيم، تم ضبط مواطن اتخذ منزلاً وكراً لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبطت بحوزته أسلحة بيضاء ونارية وذخيرة حية ومبلغ مالي.
وأضاف الأمن العام أنه تم القبض على مواطن في الحدود الشمالية قام باتخاذ شقة سكنية وكراً لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدّرتَيْن، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية.
وفي صوير، تم ضبط مواطن اتخذ مزرعة وكراً لترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضبط بحوزته جهاز اتصال لاسلكي وهواتف متنقلة و3 مناظير ومبلغ مالي.
وضبطت قوات الأمن بالطائف مواطناً قام باتخاذ قبو بمنزله وكراً لترويج الحشيش والشبو والإمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضُبطت بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية.
وفي نجران، تم ضبط 5 مواطنين قاموا بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدّرتَيْن في استراحة اتخذت وكراً لذلك وضبطت بحوزتهم أسلحة نارية وهواتف متنقلة وأجهزة لوحية ومبالغ مالية.