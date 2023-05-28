"التخصصي" يعزز مكانة المرأة في مجال العلوم

وأشارت رئيسة اللجنة أن المرأة تشكّل 47% من منسوبي مركز الأبحاث والابتكار بمستشفى الملك فيصل التخصصي. يعملن ما بين باحثات ومساعدات، ورئيسات مجموعات بحثية وعلمية في تخصصات مختلفة. كما تعمل اللجنة على حصر الباحثات والعاملات واستطلاع آرائهن حول واقع المرأة في مجالات العلوم، مما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات للتواصل بين الباحثات لتعزيز التعاون بينهن في المجالات العلمية والبحثية، تمهيداً للإعلان عن ورش عمل ونشاطات ضمن برنامج شامل لتعزيز تواجد المرأة وتمكينه قيادياً وعلمياً في مجالات العلوم. كما قدمت اللجنة مؤخراً نبذة تعريفية متكاملة للمهتمات بالعلوم، للتعريف باللجنة والعاملات المميزات في مركز الأبحاث، إضافة إلى استعراض تجربة المشاركات والاستماع إلى تجاربهن.