عبر 463 برنامجًا تقنيًّا.. "سدايا" تُدَرّب 8774 من منسوبي الجهات الحكومية خلال 2023

ضمن مستهدفاتها لبناء القدرات البشرية في القطاع الحكومي في مجالات التقنية والمتعلقة بالأنظمة التي تديرها؛ أنهت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" -ممثلة في معهد تقنية المعلومات بمركز المعلومات الوطني- تدريب 8774 فردًا من منسوبي الجهات الحكومية خلال النصف الأول من عام 2023م.
وقدّم المعهد 463 برنامجًا تدريبيًّا شارك فيه 8774 موظفًا وموظفة من 50 جهة حكومية بالمملكة، تلقوا خلالها عددًا من المعارف والمهارات الخاصة بتلك المجالات التقنية التي تدخل في مختلف المجالات العملية؛ من أجل رفع مستوى أداء الخدمات المقدمة عن طريق هذه الجهات والوصول بها إلى الجودة العالية.
وشملت البرامج التدريبية مجالات تقنية المعلومات، والشبكات والأنظمة الأمنية والإدارية، بمعدل 5344 ساعة تدريبية.
وتأتي هذه البرامج في إطار مهام الهيئة الموكلة إليها، المتضمنة بناء الخبرات والقدرات الوطنية المتخصصة في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، واعتماد المعايير المهنية، وبناء المقاييس والاختبارات المهنية، والبرامج التعليمية والتدريبية في تلك المجالات، وتنفيذها والتنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن، علاوة على إبراز أحدث الاتجاهات والابتكارات في عالم الذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الوعي وتثقيف المجتمع حول مفهوم هذا المجال لخدمة البشرية.