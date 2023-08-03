عبر 463 برنامجًا تقنيًّا.. "سدايا" تُدَرّب 8774 من منسوبي الجهات الحكومية خلال 2023

وتأتي هذه البرامج في إطار مهام الهيئة الموكلة إليها، المتضمنة بناء الخبرات والقدرات الوطنية المتخصصة في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، واعتماد المعايير المهنية، وبناء المقاييس والاختبارات المهنية، والبرامج التعليمية والتدريبية في تلك المجالات، وتنفيذها والتنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن، علاوة على إبراز أحدث الاتجاهات والابتكارات في عالم الذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الوعي وتثقيف المجتمع حول مفهوم هذا المجال لخدمة البشرية.