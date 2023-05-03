"التعاون الإسلامي" تُشيد بدور المملكة في عمليات الإجلاء وتدعو السودانيين إلى ضبط النفس والالتزام بالهدنة

وشدّدت على ضرورة مراعاة أن النزاع في السودان شأن داخلي خالص، والتحذير من أي تدخل خارجي في السودان أيًّا كانت طبيعته أو مصدره، مع وجوب الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في السودان، مؤكدة على حتمية العودة إلى الحوار السياسي في السودان، مع ضرورة أن تتّسم أي عملية سياسية مستقبلية في السودان بالشمولية في تناول الملفات المتشابكة.