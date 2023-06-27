منذ بداية "ذي الحجة".. "الاتصالات والفضاء": الحجاج شاهدوا 1.89 مليون ساعة من المقاطع المرئية

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عبر منصتها على "تويتر" عن حجم استهلاك البيانات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بـ"4.61 ألف تيرابايت"، وذلك ضمن الإحصاءات الصادرة عن الهيئة لموسم حج 1444هـ.
وأكدت الهيئة أن هذا الاستهلاك يعادل مشاهدة 1.89 مليون ساعة من الفيديوهات، حيث بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (758 ميجابايت/ مشترك) متجاوزًا ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 270 ميجابايت/ مشترك.
وأوضحت الهيئة أن الحجاج شاهدوا 1.89 مليون ساعة من المقاطع المرئية.
وأضافت الهيئة أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل بلغ 197.5 ميجابت/ثانية، ووصل معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 27.5 ميجابت/ثانية، لافتةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي "تيك توك، ويوتيوب، وفيسبوك، وسناب شات، وإنستقرام".