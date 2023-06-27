منذ بداية "ذي الحجة".. "الاتصالات والفضاء": الحجاج شاهدوا 1.89 مليون ساعة من المقاطع المرئية

وأضافت الهيئة أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل بلغ 197.5 ميجابت/ثانية، ووصل معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 27.5 ميجابت/ثانية، لافتةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي "تيك توك، ويوتيوب، وفيسبوك، وسناب شات، وإنستقرام".