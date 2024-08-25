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"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس لويس آلبرتو لاكالي بو، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس لويس آلبرتو لاكالي بو، بهذه المناسبة.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرئيس لويس آلبرتو لاكالي بو

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